Više o TPU

TPU Informacije o cijeni

TPU Službena web stranica

TPU Tokenomija

TPU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

First bitcoin kid Logotip

First bitcoin kid Cijena (TPU)

Neuvršten

1 TPU u USD cijena uživo:

--
----
+4.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena First bitcoin kid (TPU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:46:18 (UTC+8)

First bitcoin kid (TPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00300023
$ 0.00300023$ 0.00300023

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+4.59%

+7.12%

+7.12%

First bitcoin kid (TPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TPU je $ 0.00300023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TPU se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +4.59% u posljednjih 24 sata i +7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu First bitcoin kid (TPU)

$ 32.95K
$ 32.95K$ 32.95K

--
----

$ 32.95K
$ 32.95K$ 32.95K

987.24M
987.24M 987.24M

987,244,726.752789
987,244,726.752789 987,244,726.752789

Trenutačna tržišna kapitalizacija First bitcoin kid je $ 32.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TPU je 987.24M, s ukupnom količinom od 987244726.752789. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.95K.

First bitcoin kid (TPU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz First bitcoin kid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz First bitcoin kid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz First bitcoin kid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz First bitcoin kid u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.59%
30 dana$ 0+1.82%
60 dana$ 0+13.34%
90 dana$ 0--

Što je First bitcoin kid (TPU)

This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs First bitcoin kid (TPU)

Službena web-stranica

First bitcoin kid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će First bitcoin kid (TPU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših First bitcoin kid (TPU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za First bitcoin kid.

Provjerite First bitcoin kid predviđanje cijene sada!

TPU u lokalnim valutama

First bitcoin kid (TPU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike First bitcoin kid (TPU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TPU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o First bitcoin kid (TPU)

Koliko First bitcoin kid (TPU) vrijedi danas?
Cijena TPU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TPU u USD?
Trenutačna cijena TPU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija First bitcoin kid?
Tržišna kapitalizacija za TPU je $ 32.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TPU?
Količina u optjecaju za TPU je 987.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TPU?
TPU je postigao ATH cijenu od 0.00300023 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TPU?
TPU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TPU?
24-satni obujam trgovanja za TPU je -- USD.
Hoće li TPU još narasti ove godine?
TPU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TPU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:46:18 (UTC+8)

First bitcoin kid (TPU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.