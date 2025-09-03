First bitcoin kid (TPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00300023$ 0.00300023 $ 0.00300023 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +4.59% Promjena cijene (7D) +7.12% Promjena cijene (7D) +7.12%

First bitcoin kid (TPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TPU je $ 0.00300023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TPU se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +4.59% u posljednjih 24 sata i +7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu First bitcoin kid (TPU)

Tržišna kapitalizacija $ 32.95K$ 32.95K $ 32.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.95K$ 32.95K $ 32.95K Količina u optjecaju 987.24M 987.24M 987.24M Ukupna količina 987,244,726.752789 987,244,726.752789 987,244,726.752789

Trenutačna tržišna kapitalizacija First bitcoin kid je $ 32.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TPU je 987.24M, s ukupnom količinom od 987244726.752789. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.95K.