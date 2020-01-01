First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Informacije Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Službena web stranica: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ Kupi ROBOCOIN odmah!

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za First Bitcoin ATM (ROBOCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.01K $ 21.01K $ 21.01K Ukupna količina: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M Količina u optjecaju: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.01K $ 21.01K $ 21.01K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROBOCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROBOCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROBOCOIN tokena, istražite ROBOCOIN cijenu tokena uživo!

ROBOCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROBOCOIN? Naša ROBOCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROBOCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

