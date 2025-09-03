Više o GRACIE

First AI Owned Dog Cijena (GRACIE)

1 GRACIE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena First AI Owned Dog (GRACIE)
First AI Owned Dog (GRACIE) Informacije o cijeni (USD)

First AI Owned Dog (GRACIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRACIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRACIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRACIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija First AI Owned Dog je $ 5.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRACIE je 995.13M, s ukupnom količinom od 995134066.558723. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.24K.

First AI Owned Dog (GRACIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz First AI Owned Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz First AI Owned Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz First AI Owned Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz First AI Owned Dog u USD iznosila je $ 0.

Što je First AI Owned Dog (GRACIE)

$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs First AI Owned Dog (GRACIE)

First AI Owned Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će First AI Owned Dog (GRACIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših First AI Owned Dog (GRACIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za First AI Owned Dog.

Provjerite First AI Owned Dog predviđanje cijene sada!

First AI Owned Dog (GRACIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike First AI Owned Dog (GRACIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRACIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o First AI Owned Dog (GRACIE)

Koliko First AI Owned Dog (GRACIE) vrijedi danas?
Cijena GRACIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRACIE u USD?
Trenutačna cijena GRACIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija First AI Owned Dog?
Tržišna kapitalizacija za GRACIE je $ 5.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRACIE?
Količina u optjecaju za GRACIE je 995.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRACIE?
GRACIE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRACIE?
GRACIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRACIE?
24-satni obujam trgovanja za GRACIE je -- USD.
Hoće li GRACIE još narasti ove godine?
GRACIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRACIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.