first AI actress Cijena danas

Trenutačna cijena first AI actress (TILLY) danas je $ 0.00001301, s promjenom od 31.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TILLY u USD je $ 0.00001301 po TILLY.

first AI actress trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,018.43, s količinom u optjecaju od 999.50M TILLY. Tijekom posljednja 24 sata, TILLY trgovao je između $ 0.00000988 (niska) i $ 0.00001356 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00077826, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000923.

U kratkoročnim performansama, TILLY se kretao -0.59% u posljednjem satu i -5.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu first AI actress (TILLY)

Tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Količina u optjecaju 999.50M 999.50M 999.50M Ukupna količina 999,501,965.434403 999,501,965.434403 999,501,965.434403

