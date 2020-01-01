Firmachain (FCT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Firmachain (FCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Firmachain (FCT) Informacije Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain. Službena web stranica: https://firmachain.org/ Kupi FCT odmah!

Firmachain (FCT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Firmachain (FCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.43M $ 27.43M $ 27.43M Ukupna količina: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Količina u optjecaju: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.79M $ 27.79M $ 27.79M Povijesni maksimum: $ 0.44136 $ 0.44136 $ 0.44136 Povijesni minimum: $ 0.0120214 $ 0.0120214 $ 0.0120214 Trenutna cijena: $ 0.02617705 $ 0.02617705 $ 0.02617705 Saznajte više o cijeni Firmachain (FCT)

Firmachain (FCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Firmachain (FCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FCT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FCT tokena, istražite FCT cijenu tokena uživo!

