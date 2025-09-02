Firmachain (FCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02627334 $ 0.02627334 $ 0.02627334 24-satna najniža cijena $ 0.02685329 $ 0.02685329 $ 0.02685329 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02627334$ 0.02627334 $ 0.02627334 24-satna najviša cijena $ 0.02685329$ 0.02685329 $ 0.02685329 Najviša cijena ikada $ 0.44136$ 0.44136 $ 0.44136 Najniža cijena $ 0.0120214$ 0.0120214 $ 0.0120214 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) -1.77% Promjena cijene (7D) -1.77%

Firmachain (FCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02681136. Tijekom protekla 24 sata, FCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02627334 i najviše cijene $ 0.02685329, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCT je $ 0.44136, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0120214.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCT se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Firmachain (FCT)

Tržišna kapitalizacija $ 28.01M$ 28.01M $ 28.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.38M$ 28.38M $ 28.38M Količina u optjecaju 1.04B 1.04B 1.04B Ukupna količina 1,058,501,272.01659 1,058,501,272.01659 1,058,501,272.01659

Trenutačna tržišna kapitalizacija Firmachain je $ 28.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCT je 1.04B, s ukupnom količinom od 1058501272.01659. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.38M.