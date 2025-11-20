FireChicken Cijena danas

Trenutačna cijena FireChicken (FCKN) danas je $ 0.00016634, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FCKN u USD je $ 0.00016634 po FCKN.

FireChicken trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 163,646, s količinom u optjecaju od 985.60M FCKN. Tijekom posljednja 24 sata, FCKN trgovao je između $ 0.00016189 (niska) i $ 0.00016687 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00024117, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000153.

U kratkoročnim performansama, FCKN se kretao -0.04% u posljednjem satu i -9.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FireChicken (FCKN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija FireChicken je $ 163.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCKN je 985.60M, s ukupnom količinom od 985595396.346248. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.65K.