Fiona (FIONA) Informacije Fiona's journey to stardom began under challenging circumstances. Born six weeks prematurely, she faced significant health challenges that were closely followed by millions worldwide. The Cincinnati Zoo's documentation of her struggle and eventual recovery turned her into a viral sensation, with Fiona becoming a symbol of perseverance and an ambassador for her species The success of Moo Deng, a memecoin inspired by a baby pygmy hippo from Thailand, provides a compelling case study for $FIONA's potential on the Ethereum blockchain. Moo Deng gained significant attention when Ethereum co-founder Vitalik Buterin sold 10 billion Moo Deng tokens for a charitable cause, leading to a surge in the coin's price Službena web stranica: https://fionaerc.org/ Kupi FIONA odmah!

Fiona (FIONA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fiona (FIONA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.02K $ 40.02K $ 40.02K Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.02K $ 40.02K $ 40.02K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Fiona (FIONA)

Fiona (FIONA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fiona (FIONA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIONA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIONA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIONA tokena, istražite FIONA cijenu tokena uživo!

FIONA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FIONA? Naša FIONA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FIONA predviđanje cijene tokena odmah!

