Finwizz by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Finwizz by Virtuals (FIN) danas je $ 0.00009168, s promjenom od 9.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FIN u USD je $ 0.00009168 po FIN.

Finwizz by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 91,853, s količinom u optjecaju od 1.00B FIN. Tijekom posljednja 24 sata, FIN trgovao je između $ 0.00009152 (niska) i $ 0.00010638 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025406, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002352.

U kratkoročnim performansama, FIN se kretao -1.19% u posljednjem satu i -24.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Finwizz by Virtuals (FIN)

Tržišna kapitalizacija $ 91.85K$ 91.85K $ 91.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.85K$ 91.85K $ 91.85K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finwizz by Virtuals je $ 91.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.85K.