Finvesta (FINVESTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.71 $ 4.71 $ 4.71 24-satna najniža cijena $ 5.39 $ 5.39 $ 5.39 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.71$ 4.71 $ 4.71 24-satna najviša cijena $ 5.39$ 5.39 $ 5.39 Najviša cijena ikada $ 89.41$ 89.41 $ 89.41 Najniža cijena $ 4.71$ 4.71 $ 4.71 Promjena cijene (1H) -1.27% Promjena cijene (1D) -2.07% Promjena cijene (7D) -26.04% Promjena cijene (7D) -26.04%

Finvesta (FINVESTA) cijena u stvarnom vremenu je $5.21. Tijekom protekla 24 sata, FINVESTAtrgovalo je između najniže cijene $ 4.71 i najviše cijene $ 5.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FINVESTA je $ 89.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FINVESTA se promijenio za -1.27% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -26.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finvesta (FINVESTA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Količina u optjecaju 991.02K 991.02K 991.02K Ukupna količina 991,017.35476002 991,017.35476002 991,017.35476002

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finvesta je $ 5.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FINVESTA je 991.02K, s ukupnom količinom od 991017.35476002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.16M.