FintruX (FTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FintruX (FTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

FintruX (FTX) Informacije Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX's ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered. Službena web stranica: https://www.fintrux.com Bijela knjiga: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf

FintruX (FTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FintruX (FTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.87K Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 83.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.63K Povijesni maksimum: $ 0.400752 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00070633

FintruX (FTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FintruX (FTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FTX tokena, istražite FTX cijenu tokena uživo!

FTX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FTX? Naša FTX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

