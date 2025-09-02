Više o FTX

FintruX Logotip

FintruX Cijena (FTX)

Neuvršten

1 FTX u USD cijena uživo:

$0.00070634
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena FintruX (FTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:54:18 (UTC+8)

FintruX (FTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00058806
24-satna najniža cijena
$ 0.00083803
24-satna najviša cijena

$ 0.00058806
$ 0.00083803
$ 0.400752
$ 0
-0.00%

-0.00%

+0.00%

+0.00%

FintruX (FTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00070634. Tijekom protekla 24 sata, FTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00058806 i najviše cijene $ 0.00083803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTX je $ 0.400752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FintruX (FTX)

$ 58.87K
--
$ 70.63K
83.35M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija FintruX je $ 58.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTX je 83.35M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.63K.

FintruX (FTX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FintruX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FintruX u USD iznosila je $ +0.0000001416.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FintruX u USD iznosila je $ -0.0000000670.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FintruX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ +0.0000001416+0.02%
60 dana$ -0.0000000670-0.00%
90 dana$ 0--

Što je FintruX (FTX)

Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

FintruX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FintruX (FTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FintruX (FTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FintruX.

Provjerite FintruX predviđanje cijene sada!

FTX u lokalnim valutama

FintruX (FTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FintruX (FTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FintruX (FTX)

Koliko FintruX (FTX) vrijedi danas?
Cijena FTX uživo u USD je 0.00070634 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FTX u USD?
Trenutačna cijena FTX u USD je $ 0.00070634. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FintruX?
Tržišna kapitalizacija za FTX je $ 58.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FTX?
Količina u optjecaju za FTX je 83.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTX?
FTX je postigao ATH cijenu od 0.400752 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTX?
FTX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FTX?
24-satni obujam trgovanja za FTX je -- USD.
Hoće li FTX još narasti ove godine?
FTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:54:18 (UTC+8)

FintruX (FTX) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.