FintruX (FTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00058806 24-satna najviša cijena $ 0.00083803 Najviša cijena ikada $ 0.400752 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

FintruX (FTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00070634. Tijekom protekla 24 sata, FTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00058806 i najviše cijene $ 0.00083803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTX je $ 0.400752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FintruX (FTX)

Tržišna kapitalizacija $ 58.87K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.63K Količina u optjecaju 83.35M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FintruX je $ 58.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTX je 83.35M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.63K.