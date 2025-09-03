FINS (FINS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.95% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) -13.84% Promjena cijene (7D) -13.84%

FINS (FINS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FINStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FINS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FINS se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -13.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FINS (FINS)

Tržišna kapitalizacija $ 34.60K$ 34.60K $ 34.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.13K$ 40.13K $ 40.13K Količina u optjecaju 844.60M 844.60M 844.60M Ukupna količina 979,600,000.0 979,600,000.0 979,600,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FINS je $ 34.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FINS je 844.60M, s ukupnom količinom od 979600000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.13K.