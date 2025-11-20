Finna AI Cijena danas

Trenutačna cijena Finna AI (FINNA) danas je $ 0.00003342, s promjenom od 0.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FINNA u USD je $ 0.00003342 po FINNA.

Finna AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 33,413, s količinom u optjecaju od 999.90M FINNA. Tijekom posljednja 24 sata, FINNA trgovao je između $ 0.00003155 (niska) i $ 0.00003343 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00201926, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000031.

U kratkoročnim performansama, FINNA se kretao -- u posljednjem satu i -14.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Finna AI (FINNA)

Tržišna kapitalizacija $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,898,870.8858734 999,898,870.8858734 999,898,870.8858734

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finna AI je $ 33.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FINNA je 999.90M, s ukupnom količinom od 999898870.8858734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.41K.