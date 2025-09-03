Finminity (FMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00918209 $ 0.00918209 $ 0.00918209 24-satna najniža cijena $ 0.01072918 $ 0.01072918 $ 0.01072918 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00918209$ 0.00918209 $ 0.00918209 24-satna najviša cijena $ 0.01072918$ 0.01072918 $ 0.01072918 Najviša cijena ikada $ 9.03$ 9.03 $ 9.03 Najniža cijena $ 0.00886177$ 0.00886177 $ 0.00886177 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.89% Promjena cijene (7D) -3.57% Promjena cijene (7D) -3.57%

Finminity (FMT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01062042. Tijekom protekla 24 sata, FMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00918209 i najviše cijene $ 0.01072918, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FMT je $ 9.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00886177.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FMT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.89% u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finminity (FMT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.45K$ 35.45K $ 35.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 106.20K$ 106.20K $ 106.20K Količina u optjecaju 3.34M 3.34M 3.34M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finminity je $ 35.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FMT je 3.34M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.20K.