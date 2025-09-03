Finger Monkeys (FMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01187124$ 0.01187124 $ 0.01187124 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +11.29% Promjena cijene (7D) -28.26% Promjena cijene (7D) -28.26%

Finger Monkeys (FMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FMT je $ 0.01187124, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FMT se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +11.29% u posljednjih 24 sata i -28.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finger Monkeys (FMT)

Tržišna kapitalizacija $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.10K$ 39.10K $ 39.10K Količina u optjecaju 650.23M 650.23M 650.23M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finger Monkeys je $ 25.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FMT je 650.23M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.10K.