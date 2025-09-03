Više o FMT

Finger Monkeys Logotip

Finger Monkeys Cijena (FMT)

Neuvršten

1 FMT u USD cijena uživo:

--
----
+11.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Finger Monkeys (FMT)
Finger Monkeys (FMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01187124
$ 0.01187124$ 0.01187124

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+11.29%

-28.26%

-28.26%

Finger Monkeys (FMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FMT je $ 0.01187124, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FMT se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +11.29% u posljednjih 24 sata i -28.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finger Monkeys (FMT)

$ 25.42K
$ 25.42K$ 25.42K

--
----

$ 39.10K
$ 39.10K$ 39.10K

650.23M
650.23M 650.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finger Monkeys je $ 25.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FMT je 650.23M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.10K.

Finger Monkeys (FMT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Finger Monkeys u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Finger Monkeys u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Finger Monkeys u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Finger Monkeys u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+11.29%
30 dana$ 0-6.87%
60 dana$ 0+178.92%
90 dana$ 0--

Što je Finger Monkeys (FMT)

FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. It is used to join game events, access exclusive tournaments, receive airdrops, pay for ad space, and stake for future rewards. Game developers use FMT for licensing and prize pools. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC.

Resurs Finger Monkeys (FMT)

Službena web-stranica

Finger Monkeys Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Finger Monkeys (FMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Finger Monkeys (FMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Finger Monkeys.

Provjerite Finger Monkeys predviđanje cijene sada!

FMT u lokalnim valutama

Finger Monkeys (FMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Finger Monkeys (FMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Finger Monkeys (FMT)

Koliko Finger Monkeys (FMT) vrijedi danas?
Cijena FMT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FMT u USD?
Trenutačna cijena FMT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Finger Monkeys?
Tržišna kapitalizacija za FMT je $ 25.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FMT?
Količina u optjecaju za FMT je 650.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FMT?
FMT je postigao ATH cijenu od 0.01187124 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FMT?
FMT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FMT?
24-satni obujam trgovanja za FMT je -- USD.
Hoće li FMT još narasti ove godine?
FMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
