Finger Monkey Cijena danas

Trenutačna cijena Finger Monkey (FM) danas je $ 0.00001557, s promjenom od 1.62% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FM u USD je $ 0.00001557 po FM.

Finger Monkey trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,818.19, s količinom u optjecaju od 960.00M FM. Tijekom posljednja 24 sata, FM trgovao je između $ 0.00001495 (niska) i $ 0.00001592 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00010498, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001216.

U kratkoročnim performansama, FM se kretao +1.44% u posljednjem satu i -38.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Finger Monkey (FM)

Tržišna kapitalizacija $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Količina u optjecaju 960.00M 960.00M 960.00M Ukupna količina 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finger Monkey je $ 14.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FM je 960.00M, s ukupnom količinom od 985587307.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.21K.