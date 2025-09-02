Finetuning (SN37) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 24-satna najniža cijena $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 24-satna najviša cijena $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Najviša cijena ikada $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 Najniža cijena $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) -1.47% Promjena cijene (7D) -7.67% Promjena cijene (7D) -7.67%

Finetuning (SN37) cijena u stvarnom vremenu je $1.069. Tijekom protekla 24 sata, SN37trgovalo je između najniže cijene $ 1.025 i najviše cijene $ 1.085, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN37 je $ 3.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.025.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN37 se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -7.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finetuning (SN37)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Količina u optjecaju 2.25M 2.25M 2.25M Ukupna količina 2,251,563.812813879 2,251,563.812813879 2,251,563.812813879

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finetuning je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN37 je 2.25M, s ukupnom količinom od 2251563.812813879. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.