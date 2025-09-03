Finblox (FBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02451834$ 0.02451834 $ 0.02451834 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -9.61% Promjena cijene (7D) -9.61%

Finblox (FBX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FBX je $ 0.02451834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FBX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finblox (FBX)

Tržišna kapitalizacija $ 29.49K$ 29.49K $ 29.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K Količina u optjecaju 4.80B 4.80B 4.80B Ukupna količina 9,467,196,555.349 9,467,196,555.349 9,467,196,555.349

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finblox je $ 29.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FBX je 4.80B, s ukupnom količinom od 9467196555.349. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.21K.