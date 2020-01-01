FINANCE (FINANCE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FINANCE (FINANCE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FINANCE (FINANCE) Informacije It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed. Službena web stranica: https://arena.social/community/FINANCE_AVAX Kupi FINANCE odmah!

FINANCE (FINANCE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FINANCE (FINANCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 91.25K $ 91.25K $ 91.25K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 91.25K $ 91.25K $ 91.25K Povijesni maksimum: $ 0.00012812 $ 0.00012812 $ 0.00012812 Povijesni minimum: $ 0.00000369 $ 0.00000369 $ 0.00000369 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni FINANCE (FINANCE)

FINANCE (FINANCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FINANCE (FINANCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FINANCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FINANCE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FINANCE tokena, istražite FINANCE cijenu tokena uživo!

FINANCE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FINANCE? Naša FINANCE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FINANCE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!