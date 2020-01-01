Finance Vote (FVT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Finance Vote (FVT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Finance Vote (FVT) Informacije Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Službena web stranica: https://finance.vote

Finance Vote (FVT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Finance Vote (FVT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 90.99K $ 90.99K $ 90.99K Ukupna količina: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Količina u optjecaju: $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 440.20K $ 440.20K $ 440.20K Povijesni maksimum: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00044447 $ 0.00044447 $ 0.00044447 Saznajte više o cijeni Finance Vote (FVT)

Finance Vote (FVT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Finance Vote (FVT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FVT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FVT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FVT tokena, istražite FVT cijenu tokena uživo!

