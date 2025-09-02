Finance Vote (FVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.093714$ 0.093714 $ 0.093714 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.07% Promjena cijene (1D) +0.41% Promjena cijene (7D) -6.19% Promjena cijene (7D) -6.19%

Finance Vote (FVT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FVT je $ 0.093714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FVT se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finance Vote (FVT)

Tržišna kapitalizacija $ 91.10K$ 91.10K $ 91.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 440.71K$ 440.71K $ 440.71K Količina u optjecaju 204.71M 204.71M 204.71M Ukupna količina 990,388,904.7612821 990,388,904.7612821 990,388,904.7612821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finance Vote je $ 91.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FVT je 204.71M, s ukupnom količinom od 990388904.7612821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 440.71K.