Finance Vote Cijena (FVT)

1 FVT u USD cijena uživo:

$0.00044499
$0.00044499$0.00044499
+0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Finance Vote (FVT)
Finance Vote (FVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.093714
$ 0.093714$ 0.093714

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

+0.41%

-6.19%

-6.19%

Finance Vote (FVT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FVT je $ 0.093714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FVT se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Finance Vote (FVT)

$ 91.10K
$ 91.10K$ 91.10K

--
----

$ 440.71K
$ 440.71K$ 440.71K

204.71M
204.71M 204.71M

990,388,904.7612821
990,388,904.7612821 990,388,904.7612821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Finance Vote je $ 91.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FVT je 204.71M, s ukupnom količinom od 990388904.7612821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 440.71K.

Finance Vote (FVT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Finance Vote u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Finance Vote u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Finance Vote u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Finance Vote u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.41%
30 dana$ 0+5.97%
60 dana$ 0+37.45%
90 dana$ 0--

Što je Finance Vote (FVT)

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

Resurs Finance Vote (FVT)

Finance Vote Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Finance Vote (FVT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Finance Vote (FVT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Finance Vote.

Provjerite Finance Vote predviđanje cijene sada!

FVT u lokalnim valutama

Finance Vote (FVT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Finance Vote (FVT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FVT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Finance Vote (FVT)

Koliko Finance Vote (FVT) vrijedi danas?
Cijena FVT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FVT u USD?
Trenutačna cijena FVT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Finance Vote?
Tržišna kapitalizacija za FVT je $ 91.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FVT?
Količina u optjecaju za FVT je 204.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FVT?
FVT je postigao ATH cijenu od 0.093714 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FVT?
FVT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FVT?
24-satni obujam trgovanja za FVT je -- USD.
Hoće li FVT još narasti ove godine?
FVT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FVT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.