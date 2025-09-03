Filter AI (FILTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01982137$ 0.01982137 $ 0.01982137 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) +1.06% Promjena cijene (7D) -19.09% Promjena cijene (7D) -19.09%

Filter AI (FILTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FILTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FILTER je $ 0.01982137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FILTER se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +1.06% u posljednjih 24 sata i -19.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Filter AI (FILTER)

Tržišna kapitalizacija $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K Količina u optjecaju 77.00M 77.00M 77.00M Ukupna količina 77,000,000.0 77,000,000.0 77,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Filter AI je $ 37.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FILTER je 77.00M, s ukupnom količinom od 77000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.88K.