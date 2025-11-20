Fidelity Digital Interest Token Cijena danas

Trenutačna cijena Fidelity Digital Interest Token (FDIT) danas je $ 1.0, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FDIT u USD je $ 1.0 po FDIT.

Fidelity Digital Interest Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 236,380,681, s količinom u optjecaju od 236.38M FDIT. Tijekom posljednja 24 sata, FDIT trgovao je između $ 1.0 (niska) i $ 1.0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.0.

U kratkoročnim performansama, FDIT se kretao 0.00% u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Tržišna kapitalizacija $ 236.38M$ 236.38M $ 236.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 236.38M$ 236.38M $ 236.38M Količina u optjecaju 236.38M 236.38M 236.38M Ukupna količina 236,380,680.87 236,380,680.87 236,380,680.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fidelity Digital Interest Token je $ 236.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FDIT je 236.38M, s ukupnom količinom od 236380680.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.38M.