FIAS (FIAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00349693 24-satna najniža cijena $ 0.01590457 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.04210956 Najniža cijena $ 0.00349693 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -1.58% Promjena cijene (7D) -4.64%

FIAS (FIAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0156529. Tijekom protekla 24 sata, FIAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00349693 i najviše cijene $ 0.01590457, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIAS je $ 0.04210956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00349693.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIAS se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FIAS (FIAS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.70M Količina u optjecaju 123.91M Ukupna količina 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FIAS je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIAS je 123.91M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.70M.