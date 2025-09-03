FERG (FERG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00116317 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) +0.41% Promjena cijene (7D) +5.92%

FERG (FERG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FERGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FERG je $ 0.00116317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FERG se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FERG (FERG)

Tržišna kapitalizacija $ 12.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.71K Količina u optjecaju 998.90M Ukupna količina 998,904,238.674629

Trenutačna tržišna kapitalizacija FERG je $ 12.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FERG je 998.90M, s ukupnom količinom od 998904238.674629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.71K.