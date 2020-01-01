Fenix (FNX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fenix (FNX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fenix (FNX) Informacije Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Službena web stranica: https://www.fenixfinance.io/

Fenix (FNX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fenix (FNX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.93K $ 15.93K $ 15.93K Ukupna količina: $ 163.75M $ 163.75M $ 163.75M Količina u optjecaju: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 129.34K $ 129.34K $ 129.34K Povijesni maksimum: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0007893 $ 0.0007893 $ 0.0007893 Saznajte više o cijeni Fenix (FNX)

Fenix (FNX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fenix (FNX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FNX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FNX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FNX tokena, istražite FNX cijenu tokena uživo!

