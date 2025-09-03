Fenix (FNX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.078964$ 0.078964 $ 0.078964 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -2.28% Promjena cijene (7D) -17.01% Promjena cijene (7D) -17.01%

Fenix (FNX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FNXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FNX je $ 0.078964, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FNX se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -2.28% u posljednjih 24 sata i -17.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fenix (FNX)

Tržišna kapitalizacija $ 15.79K$ 15.79K $ 15.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.81K$ 126.81K $ 126.81K Količina u optjecaju 20.16M 20.16M 20.16M Ukupna količina 161,956,012.685599 161,956,012.685599 161,956,012.685599

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fenix je $ 15.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FNX je 20.16M, s ukupnom količinom od 161956012.685599. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.81K.