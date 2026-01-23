Felysyum Cijena (FELY)
Trenutačna cijena Felysyum (FELY) danas je $ 0.357292, s promjenom od 6.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FELY u USD je $ 0.357292 po FELY.
Felysyum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,637,801, s količinom u optjecaju od 43.77M FELY. Tijekom posljednja 24 sata, FELY trgovao je između $ 0.334558 (niska) i $ 0.359877 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.375802, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.240519.
U kratkoročnim performansama, FELY se kretao -0.71% u posljednjem satu i +1.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Felysyum je $ 15.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FELY je 43.77M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.65M.
-0.71%
+6.59%
+1.81%
+1.81%
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ +0.02209171.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ -0.0047842827.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ -0.0011366173.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ +0.0131680224811513.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.02209171
|+6.59%
|30 dana
|$ -0.0047842827
|-1.33%
|60 dana
|$ -0.0011366173
|-0.31%
|90 dana
|$ +0.0131680224811513
|+3.83%
U 2040. godini, cijena Felysyum mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
