Felysyum Cijena danas

Trenutačna cijena Felysyum (FELY) danas je $ 0.357292, s promjenom od 6.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FELY u USD je $ 0.357292 po FELY.

Felysyum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,637,801, s količinom u optjecaju od 43.77M FELY. Tijekom posljednja 24 sata, FELY trgovao je između $ 0.334558 (niska) i $ 0.359877 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.375802, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.240519.

U kratkoročnim performansama, FELY se kretao -0.71% u posljednjem satu i +1.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Felysyum (FELY)

Tržišna kapitalizacija $ 15.64M$ 15.64M $ 15.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 178.65M$ 178.65M $ 178.65M Količina u optjecaju 43.77M 43.77M 43.77M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Felysyum je $ 15.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FELY je 43.77M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.65M.