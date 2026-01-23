BurzaDEX+
Cijena Felysyum uživo danas je 0.357292 USD.FELY tržišna kapitalizacija je 15,637,801 USD. Pratite ažuriranja cijene FELY u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Felysyum Cijena (FELY)

1 FELY u USD cijena uživo:

$0.357292
$0.357292
+6.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Felysyum (FELY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:45:24 (UTC+8)

Felysyum Cijena danas

Trenutačna cijena Felysyum (FELY) danas je $ 0.357292, s promjenom od 6.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FELY u USD je $ 0.357292 po FELY.

Felysyum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,637,801, s količinom u optjecaju od 43.77M FELY. Tijekom posljednja 24 sata, FELY trgovao je između $ 0.334558 (niska) i $ 0.359877 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.375802, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.240519.

U kratkoročnim performansama, FELY se kretao -0.71% u posljednjem satu i +1.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Felysyum (FELY)

$ 15.64M
$ 15.64M

--
--

$ 178.65M
$ 178.65M

43.77M
43.77M

500,000,000.0
500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Felysyum je $ 15.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FELY je 43.77M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.65M.

Felysyum Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.334558
$ 0.334558
24-satna najniža cijena
$ 0.359877
$ 0.359877
24-satna najviša cijena

$ 0.334558
$ 0.334558

$ 0.359877
$ 0.359877

$ 0.375802
$ 0.375802

$ 0.240519
$ 0.240519

-0.71%

+6.59%

+1.81%

+1.81%

Felysyum (FELY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ +0.02209171.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ -0.0047842827.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ -0.0011366173.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Felysyum u USD iznosila je $ +0.0131680224811513.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.02209171+6.59%
30 dana$ -0.0047842827-1.33%
60 dana$ -0.0011366173-0.31%
90 dana$ +0.0131680224811513+3.83%

Predviđanje cijena za Felysyum

Felysyum (FELY) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FELY u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Felysyum (FELY) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Felysyum mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Felysyum

Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:45:24 (UTC+8)

Felysyum (FELY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
01-22 19:16:51Ažuriranja industrije
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Ažuriranja industrije
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Ažuriranja industrije
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Ažuriranja industrije
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Ažuriranja industrije
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Ažuriranja industrije
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

