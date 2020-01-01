Felix feUSD (FEUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Felix feUSD (FEUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Felix feUSD (FEUSD) Informacije Službena web stranica: https://usefelix.xyz/ Bijela knjiga: https://usefelix.gitbook.io/felix-docs Kupi FEUSD odmah!

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Felix feUSD (FEUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.53M $ 75.53M $ 75.53M Ukupna količina: $ 8.95B $ 8.95B $ 8.95B Količina u optjecaju: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.03B $ 9.03B $ 9.03B Povijesni maksimum: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Povijesni minimum: $ 0.953014 $ 0.953014 $ 0.953014 Trenutna cijena: $ 0.999946 $ 0.999946 $ 0.999946 Saznajte više o cijeni Felix feUSD (FEUSD)

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Felix feUSD (FEUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEUSD tokena, istražite FEUSD cijenu tokena uživo!

FEUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FEUSD? Naša FEUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FEUSD predviđanje cijene tokena odmah!

