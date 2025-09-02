Više o FEUSD

Felix feUSD Cijena (FEUSD)

Neuvršten

1 FEUSD u USD cijena uživo:

$1.002
$1.002
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Felix feUSD (FEUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:14:01 (UTC+8)

Felix feUSD (FEUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.997384
$ 0.997384
24-satna najniža cijena
$ 1.006
$ 1.006
24-satna najviša cijena

$ 0.997384
$ 0.997384

$ 1.006
$ 1.006

$ 1.067
$ 1.067

$ 0.953014
$ 0.953014

+0.22%

+0.35%

+0.83%

+0.83%

Felix feUSD (FEUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, FEUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997384 i najviše cijene $ 1.006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEUSD je $ 1.067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.953014.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEUSD se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Felix feUSD (FEUSD)

$ 75.53M
$ 75.53M

--
--

$ 9.03B
$ 9.03B

75.00M
75.00M

8,953,422,661.02327
8,953,422,661.02327

Trenutačna tržišna kapitalizacija Felix feUSD je $ 75.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEUSD je 75.00M, s ukupnom količinom od 8953422661.02327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.03B.

Felix feUSD (FEUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Felix feUSD u USD iznosila je $ +0.00349339.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Felix feUSD u USD iznosila je $ +0.0046309434.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Felix feUSD u USD iznosila je $ +0.0017422776.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Felix feUSD u USD iznosila je $ -0.0010863596353514.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00349339+0.35%
30 dana$ +0.0046309434+0.46%
60 dana$ +0.0017422776+0.17%
90 dana$ -0.0010863596353514-0.10%

Što je Felix feUSD (FEUSD)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Felix feUSD (FEUSD)

Službena web-stranica

Felix feUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Felix feUSD (FEUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Felix feUSD (FEUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Felix feUSD.

Provjerite Felix feUSD predviđanje cijene sada!

FEUSD u lokalnim valutama

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Felix feUSD (FEUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Felix feUSD (FEUSD)

Koliko Felix feUSD (FEUSD) vrijedi danas?
Cijena FEUSD uživo u USD je 1.002 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FEUSD u USD?
Trenutačna cijena FEUSD u USD je $ 1.002. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Felix feUSD?
Tržišna kapitalizacija za FEUSD je $ 75.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FEUSD?
Količina u optjecaju za FEUSD je 75.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEUSD?
FEUSD je postigao ATH cijenu od 1.067 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEUSD?
FEUSD je vidio ATL cijenu od 0.953014 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FEUSD?
24-satni obujam trgovanja za FEUSD je -- USD.
Hoće li FEUSD još narasti ove godine?
FEUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:14:01 (UTC+8)

Felix feUSD (FEUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

