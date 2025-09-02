Felix feUSD (FEUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.997384 $ 0.997384 $ 0.997384 24-satna najniža cijena $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.997384$ 0.997384 $ 0.997384 24-satna najviša cijena $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Najviša cijena ikada $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 Najniža cijena $ 0.953014$ 0.953014 $ 0.953014 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) +0.83% Promjena cijene (7D) +0.83%

Felix feUSD (FEUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, FEUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997384 i najviše cijene $ 1.006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEUSD je $ 1.067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.953014.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEUSD se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Felix feUSD (FEUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 75.53M$ 75.53M $ 75.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.03B$ 9.03B $ 9.03B Količina u optjecaju 75.00M 75.00M 75.00M Ukupna količina 8,953,422,661.02327 8,953,422,661.02327 8,953,422,661.02327

Trenutačna tržišna kapitalizacija Felix feUSD je $ 75.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEUSD je 75.00M, s ukupnom količinom od 8953422661.02327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.03B.