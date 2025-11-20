Felis Cijena danas

Trenutačna cijena Felis (FELIS) danas je --, s promjenom od 3,007.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FELIS u USD je -- po FELIS.

Felis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 173,439, s količinom u optjecaju od 311.12B FELIS. Tijekom posljednja 24 sata, FELIS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000328, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FELIS se kretao -0.24% u posljednjem satu i +2,055.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Felis (FELIS)

Tržišna kapitalizacija $ 173.44K$ 173.44K $ 173.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 446.72K$ 446.72K $ 446.72K Količina u optjecaju 311.12B 311.12B 311.12B Ukupna količina 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Trenutačna tržišna kapitalizacija Felis je $ 173.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FELIS je 311.12B, s ukupnom količinom od 801328527551.2377. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.72K.