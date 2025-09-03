Felicette the Space Cat (FELICETTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00185156$ 0.00185156 $ 0.00185156 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.03% Promjena cijene (7D) +4.03%

Felicette the Space Cat (FELICETTE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FELICETTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FELICETTE je $ 0.00185156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FELICETTE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Tržišna kapitalizacija $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K Količina u optjecaju 688.63M 688.63M 688.63M Ukupna količina 688,627,528.3 688,627,528.3 688,627,528.3

Trenutačna tržišna kapitalizacija Felicette the Space Cat je $ 15.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FELICETTE je 688.63M, s ukupnom količinom od 688627528.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.58K.