Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Feisty Doge NFT (NFD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Feisty Doge NFT (NFD) Informacije Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Službena web stranica: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Kupi NFD odmah!

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Feisty Doge NFT (NFD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.76M $ 9.76M $ 9.76M Ukupna količina: $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B Količina u optjecaju: $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M Povijesni maksimum: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0.00017426 $ 0.00017426 $ 0.00017426 Saznajte više o cijeni Feisty Doge NFT (NFD)

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Feisty Doge NFT (NFD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFD tokena, istražite NFD cijenu tokena uživo!

NFD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NFD? Naša NFD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NFD predviđanje cijene tokena odmah!

