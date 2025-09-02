Više o NFD

Feisty Doge NFT Logotip

Feisty Doge NFT Cijena (NFD)

Neuvršten

1 NFD u USD cijena uživo:

$0.00018105
$0.00018105$0.00018105
-2.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Feisty Doge NFT (NFD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:21:51 (UTC+8)

Feisty Doge NFT (NFD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00103774
$ 0.0
+0.66%

-2.33%

-8.42%

-8.42%

Feisty Doge NFT (NFD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFD je $ 0.00103774, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFD se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -2.33% u posljednjih 24 sata i -8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feisty Doge NFT (NFD)

$ 10.16M
--
$ 18.13M
56.04B
100,013,673,040.3348
Trenutačna tržišna kapitalizacija Feisty Doge NFT je $ 10.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFD je 56.04B, s ukupnom količinom od 100013673040.3348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.13M.

Feisty Doge NFT (NFD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Feisty Doge NFT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Feisty Doge NFT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Feisty Doge NFT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Feisty Doge NFT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.33%
30 dana$ 0+36.91%
60 dana$ 0+96.56%
90 dana$ 0--

Što je Feisty Doge NFT (NFD)

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Feisty Doge NFT (NFD)

Službena web-stranica

Feisty Doge NFT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Feisty Doge NFT (NFD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Feisty Doge NFT (NFD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Feisty Doge NFT.

Provjerite Feisty Doge NFT predviđanje cijene sada!

NFD u lokalnim valutama

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Feisty Doge NFT (NFD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Feisty Doge NFT (NFD)

Koliko Feisty Doge NFT (NFD) vrijedi danas?
Cijena NFD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NFD u USD?
Trenutačna cijena NFD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Feisty Doge NFT?
Tržišna kapitalizacija za NFD je $ 10.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NFD?
Količina u optjecaju za NFD je 56.04B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NFD?
NFD je postigao ATH cijenu od 0.00103774 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NFD?
NFD je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NFD?
24-satni obujam trgovanja za NFD je -- USD.
Hoće li NFD još narasti ove godine?
NFD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NFD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Feisty Doge NFT (NFD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

