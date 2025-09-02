Feisty Doge NFT (NFD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00103774$ 0.00103774 $ 0.00103774 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -2.33% Promjena cijene (7D) -8.42% Promjena cijene (7D) -8.42%

Feisty Doge NFT (NFD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFD je $ 0.00103774, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFD se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -2.33% u posljednjih 24 sata i -8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feisty Doge NFT (NFD)

Tržišna kapitalizacija $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.13M$ 18.13M $ 18.13M Količina u optjecaju 56.04B 56.04B 56.04B Ukupna količina 100,013,673,040.3348 100,013,673,040.3348 100,013,673,040.3348

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feisty Doge NFT je $ 10.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFD je 56.04B, s ukupnom količinom od 100013673040.3348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.13M.