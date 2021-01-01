Fei USD (FEI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fei USD (FEI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fei USD (FEI) Informacije FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Službena web stranica: https://fei.money/ Kupi FEI odmah!

Fei USD (FEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fei USD (FEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Ukupna količina: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Količina u optjecaju: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Povijesni maksimum: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 Povijesni minimum: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 Trenutna cijena: $ 0.996674 $ 0.996674 $ 0.996674 Saznajte više o cijeni Fei USD (FEI)

Fei USD (FEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fei USD (FEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEI tokena, istražite FEI cijenu tokena uživo!

FEI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FEI? Naša FEI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FEI predviđanje cijene tokena odmah!

