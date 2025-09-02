Fei USD (FEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.985125 24-satna najniža cijena $ 1.01 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 5.55 Najniža cijena $ 0.15544 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) +0.92%

Fei USD (FEI) cijena u stvarnom vremenu je $1.006. Tijekom protekla 24 sata, FEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.985125 i najviše cijene $ 1.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEI je $ 5.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEI se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i +0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fei USD (FEI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.77M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.03M Količina u optjecaju 3.75M Ukupna količina 4,005,465.752437098

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fei USD je $ 3.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEI je 3.75M, s ukupnom količinom od 4005465.752437098. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.