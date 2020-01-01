feetcoin (FEETCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u feetcoin (FEETCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

feetcoin (FEETCOIN) Informacije Feetcoin is a playful and community-driven meme token designed to unite and engage members of the Solana ecosystem. By leveraging the universal appeal of humor and creativity, Feetcoin centers its efforts on sharing entertaining and lighthearted foot memes. Additionally, it fosters unique collaborations with foot models to bring an extra layer of engagement and novelty to its community-building efforts. Službena web stranica: https://feetcoin.org/ Kupi FEETCOIN odmah!

feetcoin (FEETCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za feetcoin (FEETCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 398.16K $ 398.16K $ 398.16K Ukupna količina: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Količina u optjecaju: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 398.16K $ 398.16K $ 398.16K Povijesni maksimum: $ 0.00329568 $ 0.00329568 $ 0.00329568 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00039825 $ 0.00039825 $ 0.00039825 Saznajte više o cijeni feetcoin (FEETCOIN)

feetcoin (FEETCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike feetcoin (FEETCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEETCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEETCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEETCOIN tokena, istražite FEETCOIN cijenu tokena uživo!

FEETCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FEETCOIN? Naša FEETCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FEETCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!