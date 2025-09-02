Feenix (FEENIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00968431$ 0.00968431 $ 0.00968431 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.14% Promjena cijene (1D) -2.43% Promjena cijene (7D) -17.93% Promjena cijene (7D) -17.93%

Feenix (FEENIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FEENIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEENIX je $ 0.00968431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEENIX se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -17.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feenix (FEENIX)

Tržišna kapitalizacija $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K Količina u optjecaju 799.94M 799.94M 799.94M Ukupna količina 799,940,122.0330545 799,940,122.0330545 799,940,122.0330545

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feenix je $ 17.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEENIX je 799.94M, s ukupnom količinom od 799940122.0330545. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.13K.