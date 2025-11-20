Feels Good Cijena danas

Trenutačna cijena Feels Good (GOOD) danas je $ 0.00000597, s promjenom od 1.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOOD u USD je $ 0.00000597 po GOOD.

Feels Good trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,969.71, s količinom u optjecaju od 999.65M GOOD. Tijekom posljednja 24 sata, GOOD trgovao je između $ 0.00000547 (niska) i $ 0.00000611 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00031274, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000527.

U kratkoročnim performansama, GOOD se kretao +0.48% u posljednjem satu i +2.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Feels Good (GOOD)

Tržišna kapitalizacija $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Količina u optjecaju 999.65M 999.65M 999.65M Ukupna količina 999,653,202.901238 999,653,202.901238 999,653,202.901238

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feels Good je $ 5.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOD je 999.65M, s ukupnom količinom od 999653202.901238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.97K.