Feedz Cijena danas

Trenutačna cijena Feedz (FEEDZ) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FEEDZ u USD je -- po FEEDZ.

Feedz trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,880.49, s količinom u optjecaju od 999.96M FEEDZ. Tijekom posljednja 24 sata, FEEDZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FEEDZ se kretao -- u posljednjem satu i -22.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Feedz (FEEDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

