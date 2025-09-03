Više o FEED

FEED Informacije o cijeni

FEED Službena web stranica

FEED Tokenomija

FEED Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Feeder Finance Logotip

Feeder Finance Cijena (FEED)

Neuvršten

1 FEED u USD cijena uživo:

$0.00036763
$0.00036763$0.00036763
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Feeder Finance (FEED)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:44:38 (UTC+8)

Feeder Finance (FEED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.552431
$ 0.552431$ 0.552431

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.43%

+1.43%

Feeder Finance (FEED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FEEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEED je $ 0.552431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feeder Finance (FEED)

$ 36.76K
$ 36.76K$ 36.76K

--
----

$ 36.76K
$ 36.76K$ 36.76K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feeder Finance je $ 36.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEED je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.76K.

Feeder Finance (FEED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Feeder Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Feeder Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Feeder Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Feeder Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+3.94%
60 dana$ 0+28.64%
90 dana$ 0--

Što je Feeder Finance (FEED)

- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Feeder Finance (FEED)

Službena web-stranica

Feeder Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Feeder Finance (FEED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Feeder Finance (FEED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Feeder Finance.

Provjerite Feeder Finance predviđanje cijene sada!

FEED u lokalnim valutama

Feeder Finance (FEED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Feeder Finance (FEED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Feeder Finance (FEED)

Koliko Feeder Finance (FEED) vrijedi danas?
Cijena FEED uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FEED u USD?
Trenutačna cijena FEED u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Feeder Finance?
Tržišna kapitalizacija za FEED je $ 36.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FEED?
Količina u optjecaju za FEED je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEED?
FEED je postigao ATH cijenu od 0.552431 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEED?
FEED je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FEED?
24-satni obujam trgovanja za FEED je -- USD.
Hoće li FEED još narasti ove godine?
FEED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:44:38 (UTC+8)

Feeder Finance (FEED) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.