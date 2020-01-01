Feed The World (FW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Feed The World (FW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Feed The World (FW) Informacije Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. Službena web stranica: https://app.feedtheworldinitiative.org Bijela knjiga: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf Kupi FW odmah!

Feed The World (FW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Feed The World (FW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Povijesni maksimum: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00091512 $ 0.00091512 $ 0.00091512 Saznajte više o cijeni Feed The World (FW)

Feed The World (FW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Feed The World (FW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FW tokena, istražite FW cijenu tokena uživo!

FW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FW? Naša FW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FW predviđanje cijene tokena odmah!

