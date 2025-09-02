Više o FW

Feed The World Cijena (FW)

$0.00085844
+1.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Feed The World (FW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:21:33 (UTC+8)

Feed The World (FW) Informacije o cijeni (USD)

Feed The World (FW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FW je $ 0.00180687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FW se promijenio za +1.15% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i +10.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feed The World (FW)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feed The World je $ 976.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FW je 1.14B, s ukupnom količinom od 1499999990.800862. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.

Feed The World (FW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Feed The World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Feed The World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Feed The World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Feed The World u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.13%
30 dana$ 0-2.04%
60 dana$ 0-38.39%
90 dana$ 0--

Što je Feed The World (FW)

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Feed The World (FW)

Službena web-stranica

Feed The World Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Feed The World (FW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Feed The World (FW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Feed The World.

Provjerite Feed The World predviđanje cijene sada!

FW u lokalnim valutama

Feed The World (FW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Feed The World (FW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Feed The World (FW)

Koliko Feed The World (FW) vrijedi danas?
Cijena FW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FW u USD?
Trenutačna cijena FW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Feed The World?
Tržišna kapitalizacija za FW je $ 976.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FW?
Količina u optjecaju za FW je 1.14B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FW?
FW je postigao ATH cijenu od 0.00180687 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FW?
FW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FW?
24-satni obujam trgovanja za FW je -- USD.
Hoće li FW još narasti ove godine?
FW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:21:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.