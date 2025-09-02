Feed The World (FW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00180687 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.15% Promjena cijene (1D) +1.13% Promjena cijene (7D) +10.51%

Feed The World (FW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FW je $ 0.00180687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FW se promijenio za +1.15% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i +10.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feed The World (FW)

Tržišna kapitalizacija $ 976.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.28M Količina u optjecaju 1.14B Ukupna količina 1,499,999,990.800862

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feed The World je $ 976.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FW je 1.14B, s ukupnom količinom od 1499999990.800862. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.