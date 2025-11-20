FEED GAZA Cijena danas

Trenutačna cijena FEED GAZA (GAZA) danas je $ 0.00000827, s promjenom od 1.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GAZA u USD je $ 0.00000827 po GAZA.

FEED GAZA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,194.51, s količinom u optjecaju od 999.42M GAZA. Tijekom posljednja 24 sata, GAZA trgovao je između $ 0.00000764 (niska) i $ 0.0000082 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00292393, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000764.

U kratkoročnim performansama, GAZA se kretao -- u posljednjem satu i -9.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FEED GAZA (GAZA)

Tržišna kapitalizacija $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Količina u optjecaju 999.42M 999.42M 999.42M Ukupna količina 999,416,038.9267592 999,416,038.9267592 999,416,038.9267592

