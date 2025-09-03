FEDJA CAT (FEDJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00116875$ 0.00116875 $ 0.00116875 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -56.29% Promjena cijene (7D) +188.36% Promjena cijene (7D) +188.36%

FEDJA CAT (FEDJA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FEDJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEDJA je $ 0.00116875, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEDJA se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -56.29% u posljednjih 24 sata i +188.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FEDJA CAT (FEDJA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,965,958.644741 999,965,958.644741 999,965,958.644741

Trenutačna tržišna kapitalizacija FEDJA CAT je $ 9.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEDJA je 999.97M, s ukupnom količinom od 999965958.644741. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.15K.