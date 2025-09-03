Više o FEDJA

FEDJA CAT Logotip

FEDJA CAT Cijena (FEDJA)

Neuvršten

1 FEDJA u USD cijena uživo:

--
----
-56.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FEDJA CAT (FEDJA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:06:47 (UTC+8)

FEDJA CAT (FEDJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116875
$ 0.00116875$ 0.00116875

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-56.29%

+188.36%

+188.36%

FEDJA CAT (FEDJA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FEDJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEDJA je $ 0.00116875, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEDJA se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -56.29% u posljednjih 24 sata i +188.36% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu FEDJA CAT (FEDJA)

$ 9.15K
$ 9.15K$ 9.15K

--
----

$ 9.15K
$ 9.15K$ 9.15K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,958.644741
999,965,958.644741 999,965,958.644741

Trenutačna tržišna kapitalizacija FEDJA CAT je $ 9.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FEDJA je 999.97M, s ukupnom količinom od 999965958.644741. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.15K.

FEDJA CAT (FEDJA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FEDJA CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FEDJA CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FEDJA CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FEDJA CAT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-56.29%
30 dana$ 0+143.30%
60 dana$ 0-74.56%
90 dana$ 0--

Što je FEDJA CAT (FEDJA)

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

Resurs FEDJA CAT (FEDJA)

Službena web-stranica

FEDJA CAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FEDJA CAT (FEDJA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FEDJA CAT (FEDJA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FEDJA CAT.

Provjerite FEDJA CAT predviđanje cijene sada!

FEDJA u lokalnim valutama

FEDJA CAT (FEDJA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FEDJA CAT (FEDJA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEDJA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FEDJA CAT (FEDJA)

Koliko FEDJA CAT (FEDJA) vrijedi danas?
Cijena FEDJA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FEDJA u USD?
Trenutačna cijena FEDJA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FEDJA CAT?
Tržišna kapitalizacija za FEDJA je $ 9.15K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FEDJA?
Količina u optjecaju za FEDJA je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEDJA?
FEDJA je postigao ATH cijenu od 0.00116875 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEDJA?
FEDJA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FEDJA?
24-satni obujam trgovanja za FEDJA je -- USD.
Hoće li FEDJA još narasti ove godine?
FEDJA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEDJA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FEDJA CAT (FEDJA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

