Feathers Cijena danas

Trenutačna cijena Feathers ($FEATHERS) danas je $ 0.00000688, s promjenom od 7.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $FEATHERS u USD je $ 0.00000688 po $FEATHERS.

Feathers trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,816.66, s količinom u optjecaju od 990.09M $FEATHERS. Tijekom posljednja 24 sata, $FEATHERS trgovao je između $ 0.00000681 (niska) i $ 0.00000749 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00027646, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000681.

U kratkoročnim performansama, $FEATHERS se kretao -0.80% u posljednjem satu i -21.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Feathers ($FEATHERS)

Tržišna kapitalizacija $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Količina u optjecaju 990.09M 990.09M 990.09M Ukupna količina 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feathers je $ 6.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FEATHERS je 990.09M, s ukupnom količinom od 990094698.5696423. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.82K.