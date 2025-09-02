Više o FTC

FTC Informacije o cijeni

FTC Službena web stranica

FTC Tokenomija

FTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Feathercoin Logotip

Feathercoin Cijena (FTC)

Neuvršten

1 FTC u USD cijena uživo:

$0.0031724
$0.0031724$0.0031724
+5.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Feathercoin (FTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:36:42 (UTC+8)

Feathercoin (FTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00298691
$ 0.00298691$ 0.00298691
24-satna najniža cijena
$ 0.00330032
$ 0.00330032$ 0.00330032
24-satna najviša cijena

$ 0.00298691
$ 0.00298691$ 0.00298691

$ 0.00330032
$ 0.00330032$ 0.00330032

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 0.00042601
$ 0.00042601$ 0.00042601

-0.03%

+5.78%

-4.04%

-4.04%

Feathercoin (FTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00317269. Tijekom protekla 24 sata, FTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00298691 i najviše cijene $ 0.00330032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTC je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00042601.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTC se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +5.78% u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feathercoin (FTC)

$ 922.11K
$ 922.11K$ 922.11K

--
----

$ 922.27K
$ 922.27K$ 922.27K

290.68M
290.68M 290.68M

290,732,858.0077301
290,732,858.0077301 290,732,858.0077301

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feathercoin je $ 922.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTC je 290.68M, s ukupnom količinom od 290732858.0077301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 922.27K.

Feathercoin (FTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Feathercoin u USD iznosila je $ +0.00017333.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Feathercoin u USD iznosila je $ -0.0003948104.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Feathercoin u USD iznosila je $ +0.0003133542.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Feathercoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00017333+5.78%
30 dana$ -0.0003948104-12.44%
60 dana$ +0.0003133542+9.88%
90 dana$ 0--

Što je Feathercoin (FTC)

Feathercoin (FTC or ₣) is an open source cryptocurrency, published under the license of MIT / X11.1, based on the Litecoin protocol. On 16 April 2013 Feathercoin successfully forked from Litecoin by the creation of its genesis block. As a cryptocurrency, creation and transfer of coins is based on an open source cryptographic protocol (the blockchain) and is not managed by any central authority. The hashing algorithm chosen for Feathercoin was the Proof-of-Work NeoScrypt, which had premiered on Phoenixcoin. NeoScrypt is 25% more memory intense, which makes it less feasible to create ASICs for it. The main programmer is Peter Bushnell, at the time running the information technology for the Brasenose College of Oxford University. He explained his motivation for developing the coin in an interview with Vitalik Buterin. One month after launching Feathercoin, Peter Bushnell left his job as head of IT at the Brasenose College of Oxford University and lived off his Litecoin savings. Feathercoin was launched on 16th April 2013 and as developed by Peter Bushnell. It was forked from Litecoin, with the aim of making Feathercoin what Litecoin was supposed to be: a faster, more secure, and stable version of Bitcoin. The consensus mechanism is based on the Proof of Work (PoW) concept. The Feathercoin network runs on the NeoScrypt hashing algorithm, making it much easier and faster to mine. Feathercoin enjoyed rapid adoption by users soon after its launch, gaining immense popularity, and establishing itself as a worthy contender in a BTC/LTC dominated market. Feathercoin can be mined using either processors (CPUs) or graphics cards (GPUs). Due to the hashing algorithm of FTC, it cannot be mined with an ASIC card. Mining software is available for download at their official site. Wallets for FTC can be found over at their official website, including both desktop and mobile wallets.. While the paper money you are used to carrying around is (or can be) stored in a physical wallet, cryptocurrencies, like all digital currencies, have to be stored in a software-based digital wallet. Although you will find links to feathercoin wallets throughout the web, the only safe way to know that you're downloading the latest and correct version is by scrolling to the bottom of the coin's official home page and selecting the button for your particular operating system. Feathercoin wallets are available for Android, Linux, macOS and Windows platforms.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Feathercoin (FTC)

Službena web-stranica

Feathercoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Feathercoin (FTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Feathercoin (FTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Feathercoin.

Provjerite Feathercoin predviđanje cijene sada!

FTC u lokalnim valutama

Feathercoin (FTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Feathercoin (FTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Feathercoin (FTC)

Koliko Feathercoin (FTC) vrijedi danas?
Cijena FTC uživo u USD je 0.00317269 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FTC u USD?
Trenutačna cijena FTC u USD je $ 0.00317269. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Feathercoin?
Tržišna kapitalizacija za FTC je $ 922.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FTC?
Količina u optjecaju za FTC je 290.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTC?
FTC je postigao ATH cijenu od 1.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTC?
FTC je vidio ATL cijenu od 0.00042601 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FTC?
24-satni obujam trgovanja za FTC je -- USD.
Hoće li FTC još narasti ove godine?
FTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:36:42 (UTC+8)

Feathercoin (FTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.