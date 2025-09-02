Feathercoin (FTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00298691 $ 0.00298691 $ 0.00298691 24-satna najniža cijena $ 0.00330032 $ 0.00330032 $ 0.00330032 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00298691$ 0.00298691 $ 0.00298691 24-satna najviša cijena $ 0.00330032$ 0.00330032 $ 0.00330032 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0.00042601$ 0.00042601 $ 0.00042601 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +5.78% Promjena cijene (7D) -4.04% Promjena cijene (7D) -4.04%

Feathercoin (FTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00317269. Tijekom protekla 24 sata, FTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00298691 i najviše cijene $ 0.00330032, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTC je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00042601.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTC se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +5.78% u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Feathercoin (FTC)

Tržišna kapitalizacija $ 922.11K$ 922.11K $ 922.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 922.27K$ 922.27K $ 922.27K Količina u optjecaju 290.68M 290.68M 290.68M Ukupna količina 290,732,858.0077301 290,732,858.0077301 290,732,858.0077301

Trenutačna tržišna kapitalizacija Feathercoin je $ 922.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTC je 290.68M, s ukupnom količinom od 290732858.0077301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 922.27K.