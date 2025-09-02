Više o FAYA

FAYA Logotip

FAYA Cijena (FAYA)

Neuvršten

1 FAYA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena FAYA (FAYA)
2025-09-02

FAYA (FAYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

FAYA (FAYA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAYA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAYA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FAYA (FAYA)

$ 831.37K
$ 831.37K$ 831.37K

--
----

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

10.69T
10.69T 10.69T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FAYA je $ 831.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAYA je 10.69T, s ukupnom količinom od 100000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.78M.

FAYA (FAYA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FAYA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FAYA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FAYA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FAYA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-49.24%
60 dana$ 0-63.22%
90 dana$ 0--

Što je FAYA (FAYA)

Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

FAYA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FAYA (FAYA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FAYA (FAYA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FAYA.

Provjerite FAYA predviđanje cijene sada!

FAYA u lokalnim valutama

FAYA (FAYA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FAYA (FAYA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FAYA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FAYA (FAYA)

Koliko FAYA (FAYA) vrijedi danas?
Cijena FAYA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FAYA u USD?
Trenutačna cijena FAYA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FAYA?
Tržišna kapitalizacija za FAYA je $ 831.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FAYA?
Količina u optjecaju za FAYA je 10.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FAYA?
FAYA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FAYA?
FAYA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FAYA?
24-satni obujam trgovanja za FAYA je -- USD.
Hoće li FAYA još narasti ove godine?
FAYA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FAYA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
