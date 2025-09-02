Favolo (FAV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) +0.45% Promjena cijene (7D) +1.00% Promjena cijene (7D) +1.00%

Favolo (FAV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAV je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAV se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +0.45% u posljednjih 24 sata i +1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Favolo (FAV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Favolo je $ 1.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAV je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999992139.530678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.59M.